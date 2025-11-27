Ormandan toplanıyor, doğada 10 binden fazla var: Organ yetmezliğine götürüyor

Doğada 10 binden fazla, Türkiye'de ise 2-3 bin arasında mantar türü bulunduğunu ifade eden Dr. Özdemir, şöyle devam etti:

Tüketilen mantarlarda zehirlenme belirti bulgularının süresi önemli. Mantarı yedikten 6 saat sonra bir şikayet başlıyorsa bizim daha çok korkmamız gereken mantarlar olabiliyor. Ama 2-3 saatte başlıyorsa şikayetler daha az korkmamız gerektiğini söyleyebiliriz. İlk 2 saatte genelde mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, kramplar gibi şikayetler olabiliyor ama 6 saatten sonra başlayan şikayetler, yine bulantı kusma karın ağrısıyla başlayıp ciddi böbrek yetmezliklerine, karaciğer yetmezliklerine kadar semptomlar olabiliyor