'Ormanların kara elması' olarak biliniyor: Ekonomik değeri yüksek, Bayburt'ta keşfedildi
12.11.2025 10:13
İHA
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, doğanın gizli hazinelerinden biri olan ve 'kara elmas' olarak da bilinen trüf mantarını Bayburt'ta keşfetti.
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgede doğal olarak yetişen trüf mantarının tür tespiti ve yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme gerçekleştiriyor.
Toprak altında ağaç kökleriyle birlikte yaşayan trüf mantarı, gastronomi dünyasında yüksek ekonomik değeriyle 'ormanların kara elması' olarak biliniyor.
Yoğun aroması ve nadir bulunmasıyla dikkat çeken bu değerli mantarın, Bayburt’un ekolojik çeşitliliğine ve kırsal ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.
Trüf mantarının tespitiyle birlikte envanter çalışmalarına başlandığını duyuran Trabzon Orman Orman Bölge Müdürlüğü, "Bayburt ilimizde meşelik ve kavaklık ormanlarımızda toprağın altında yetişen trüf mantarı keşfedilerek, orman bölge müdürlüğümüzce envanter çalışmalarına başlandı" açıklamasını yaptı.
YASAL UYARI
BAYBURT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BAYBURT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.