Ortalık savaş alanına döndü. Vinç 13 araca çarptı

15.12.2025 14:31

Ankara'da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan vinç, 13 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara-Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

 

Kırıkkale yönüne giden vinç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. 

Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

