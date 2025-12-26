Ortaokul mezunu Cemalettin amca tam 9 dil biliyor, görenler şaşırıyor
26.12.2025 16:57
İHA
Nevşehir’de yaşayan 58 yaşındaki Cemalettin Yavuz, ortaokul yıllarında fark ettiği dil öğrenme becerisi sayesinde 9 dil öğrendi.
Nevşehir’in Göreme beldesindeki bir restoranda çalışan Cemalettin Yavuz, dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistlere Kapadokya'yı kendi dillerinde anlatmaya çalışıyor. Ortaokul yıllarında öğrendiği İngilizcesini geliştirmek isteyen Yavuz, 14 yaşında önce Avanos ilçesine sonra da daha çok turistin geldiği Göreme'ye yerleşti.
Yavuz, kendi imkanlarıyla önce İngilizcesini geliştirdi, daha sonra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca dillerini öğrendi.
Bir restoranda çalışan ve boş zamanlarında turistlerle gönüllü olarak sohbet eden Yavuz, "Turistler ile konuşmak ilgimi çekiyor. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.
Yavuz, aynı zamanda bölgenin gönüllü tanıtım elçilik görevini de üstleniyor.
Cemalettin Yavuz ile sohbet eden Çinli turist River Jeremy, "9 dil bilen birisi ile karşılaşmak bizi mutlu etti" dedi.
Kolombiya’dan gelen Constanza Castro da "Sadece dünyayı dolaşan insanlar bu kadar yabancı dil bilebilir. Siz kendi kendinize öğrenmişsiniz" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
