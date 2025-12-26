Ortaokul mezunu Cemalettin amca tam 9 dil biliyor, görenler şaşırıyor

Yavuz, kendi imkanlarıyla önce İngilizcesini geliştirdi, daha sonra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca dillerini öğrendi.

Bir restoranda çalışan ve boş zamanlarında turistlerle gönüllü olarak sohbet eden Yavuz, "Turistler ile konuşmak ilgimi çekiyor. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.