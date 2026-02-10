Osmanlı-Rus Savaşı'nda büyük hasar görmüştü. 200 yıllık yapı yeniden ayağa kalkıyor

Restorasyonun tamamlanmasının ardından kışlanın Edirne Sarayı'na ait taşınabilir eserlerin sergileneceği bir müze olarak hizmet vereceğini aktaran Yıldız, yaklaşık 150 bin tarihi eserin ziyaretçilerle buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kışlanın diğer kanadında ise Milli Saraylar bünyesinde, yalnızca Edirne'ye değil Rumeli, Balkanlar ve Osmanlı coğrafyasının tamamına hitap edecek bir araştırma merkezi ile kapsamlı bir kütüphane kurulacağını belirten Yıldız, ayrıca çok amaçlı salonların da yer alacağını dile getirdi.