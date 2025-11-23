Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: Sırrı kısık ateşte saklı
23.11.2025 11:45
İHA
Düzce'nin coğrafi işaretli Kestane kabağı, Osmanlı saray mutfağından bugünlere uzanan kabak tatlısına lezzet katıyor.
Osmanlı mutfağından miras kalan Kestane kabağı hem bebeklerin sindirim sistemini düzenlediği için anneler tarafından ilgi görürken bir yandan da bu kabakla yapılan yemekler gastronomi meraklılarına da bir seçenek oluyor.
Düzce'nin ödüllü aşçısı Raşit Sorgül, bölgenin coğrafi işaretli kestane kabağıyla hazırlanan kabak tatlısının yapılışının püf noktalarını anlattı.
"KAYNATIRKEN SADECE TARÇIN KULLANIYORUZ"
Sorgül, tatlının lezzetine ulaşması için gereken sürenin önemine dikkat çekerek, "Kestane kabağını temizleyip, ayıklıyoruz. Daha sonra şekere yatırıp yaklaşık 4-5 saat kısık ateşte pişiriyoruz. Kaynatırken sadece tarçın kullanıyoruz" dedi.
Herkesin pişirme usullerinin farklı olduğunu ancak kestane kabağının mutlaka kısık ateşte pişmesi gerektiğinin altını çizen Sorgül, "Dolapta muhafaza edildiğinde 5-6 gün tazeliğini korur" şeklinde konuştu.
