Osmanlı'dan günümüze uzanan lezzet: Sırrı kısık ateşte saklı

Osmanlı mutfağından miras kalan Kestane kabağı hem bebeklerin sindirim sistemini düzenlediği için anneler tarafından ilgi görürken bir yandan da bu kabakla yapılan yemekler gastronomi meraklılarına da bir seçenek oluyor.

Düzce'nin ödüllü aşçısı Raşit Sorgül, bölgenin coğrafi işaretli kestane kabağıyla hazırlanan kabak tatlısının yapılışının püf noktalarını anlattı.