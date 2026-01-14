Osmanlı'nın keskin mirası. Yatağan kılıcındaki ters kavis ne anlama geliyor?
Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri birliklerinde önemli bir yere sahip olan yatağan kılıcı, üzerindeki sembollerle merak uyandırıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun askerî teşkilatları arasında yer alan Akıncılar ve Yeniçeriler, yatağan kılıcını bellerinden hiç ayırmazlardı. Kılıç ustası ve araştırmacı Murat Polat, yatağan kılıcının yalnızca bir silah değil, aynı zamanda bir kimlik taşıdığını ifade etti.
Yatağanı dünyadaki diğer kılıçlardan ayıran en belirgin özellik, alışılmışın aksine içe doğru yönelen ters kavisi. Murat Polat, bu tasarımın tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Geleneksel kılıçlar savurma odaklıyken, yatağanın ağırlık merkezi uç kısmına yakındır. Bu, darbeye balta benzeri bir yıkıcılık katar. Ters eğim, düşman silahını kenetleyip etkisiz hale getirmede benzersiz bir avantaj sağlar.''
Polat, yeniçerilerin günlük kıyafetleriyle dahi taşıyabildiği bu kılıcın, hem bir savaş alanı silahı hem de bir öz savunma aracı olduğunun altını çizdi.
TERS KAVİSİN SIRRI
Yatağan'ın en ikonik parçası olan kulaklı kabza ve ters kavis, genellikle kemik, fildişi veya boynuzdan yapılır. Polat'a göre bu kulaklar, estetik bir tercihten çok daha fazlasını ifade ediyor.
Polat, "Sert bir vuruş yapıldığında kılıcın elden kayıp gitmesini engelleyen bu geniş başlıklar, savaşçının kılıcıyla adeta tek vücut olmasını sağlar. Bu, Türklerin ergonomi sanatındaki dehasıdır'' şeklinde konuştu.
Polat, yatağan kılıcının sadece bir demir parçası olmadığını, sahibinin inancını ve karakterini yansıtan bir tuval olduğunu söyledi. Kılıçların üzerindeki işlemelerin derin anlamlar taşıdığını belirten Polat, üzerinde 'Fetih' ve 'Nadi Ali' duaları yer alan bu eşsiz mirasın, savaşçının manevi gücünü pekiştirdiğini vurguladı.
YATAĞAN'DAN DÜNYAYA
Adını Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan kasabasından alan bu kılıç, Osmanlı ordusunun "kul" sistemindeki en sadık dostuydu.
Türk kılıç sanatının bu nadide parçası, bugün müze raflarında sadece bir antikayı değil, bir devletin disiplinini, estetiğini ve gücünü temsil etmeye devam ediyor.
