Osmanlı'nın keskin mirası. Yatağan kılıcındaki ters kavis ne anlama geliyor?

Osmanlı İmparatorluğu’nun askerî teşkilatları arasında yer alan Akıncılar ve Yeniçeriler, yatağan kılıcını bellerinden hiç ayırmazlardı. Kılıç ustası ve araştırmacı Murat Polat, yatağan kılıcının yalnızca bir silah değil, aynı zamanda bir kimlik taşıdığını ifade etti.

Yatağanı dünyadaki diğer kılıçlardan ayıran en belirgin özellik, alışılmışın aksine içe doğru yönelen ters kavisi. Murat Polat, bu tasarımın tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Geleneksel kılıçlar savurma odaklıyken, yatağanın ağırlık merkezi uç kısmına yakındır. Bu, darbeye balta benzeri bir yıkıcılık katar. Ters eğim, düşman silahını kenetleyip etkisiz hale getirmede benzersiz bir avantaj sağlar.''

Polat, yeniçerilerin günlük kıyafetleriyle dahi taşıyabildiği bu kılıcın, hem bir savaş alanı silahı hem de bir öz savunma aracı olduğunun altını çizdi.