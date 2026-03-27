Ot toplamak için evden çıktı, aylardır haber alınamıyor
27.03.2026 14:49
İHA
Bursa'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Abi'den geçen yıl 28 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.
Mudanya ilçesi Evciler Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Abi (80), kaybolduğu gün evinden ot toplamak için ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında bölge adeta didik didik edildi. AFAD koordinasyonunda jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve gönüllülerden oluşan yüzlerce kişi günlerce bölgede çalışma yürüttü.
Dronelar, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla geniş bir alanda tarama yapılmasına rağmen herhangi bir iz bulunamadı.
HİÇ BİR İZ YOK
İlk günlerde yoğun şekilde sürdürülen resmi arama çalışmaları belirli bir sürenin ardından sonlandırılırken, gönüllü ekipler ve mahalle sakinleri zaman zaman bölgede araştırmalarına devam etti. Ancak geçen zamana rağmen Mustafa Abi’ye dair somut bir bulguya ulaşılamadı.
Ailesi ise umutlarını kaybetmemeye çalışıyor. Yakınları, daha önce kısa süreli kaybolmalar yaşadığını ancak bu kadar uzun süre haber alamadıklarını belirterek endişelerinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.
Aradan aylar geçmesine rağmen Mustafa Abi dosyası hala kapanmış değil. Aile ise umutla gelecek bir haberi beklemeye devam ediyor.