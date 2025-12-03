Otizmli çocuk ressam Okan'ın engelsiz yolculuğu

Okan’ın başarısının tüm özel gereksinimli çocuklara umut olmasını istediklerini belirten anne Zübeyde Gönül, "Okan’a 4 yaşında otizm tanısı konuldu evde sürekli bir şeyler kesip bir şeyler çiziyordu. Biz de farklı bir şeye ilgisi var diye kursa gönderdik ve orada hocaların desteğiyle çok ilerledi. Güzel sanatlar lisesini kazanmayı çok istiyordu, yetenek sınavına girdi. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Şimdi orada resim bölümünde okuyor. İnşallah bundan sonraki hayali de üniversite okumak, başarabilirse çok seviniriz. Aileler özel gereksinimli çocuklarını evlerine hapsetmesinler, sokağa çıkarsınlar, sosyalleştirsinler, kurslara, etkinliklere… Ne kadar insan içine karışırlarsa çocuklar o kadar ilerliyor. Tabi halkımız bu konuda biraz duyarsız ama ailelerin çabasıyla ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.