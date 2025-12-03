Otizmli çocuk ressam Okan'ın engelsiz yolculuğu
Osmaniye'de yaşayan 15 yaşındaki Okan Mert Gönül, yeteneğiyle başarılara yürüyor. Yaşına rağmen bu zamana kadar birçok kişisel sergisi açan Okan, özel bireylerin toplumda ve sanatta nasıl parlayacağının bir örneği oldu.
Osmaniye'de yaşayan ve otizm teşhisi konulan Okan Mert Gönül'ün resim yolculuğu, 9 yaşındayken ailesinin yeteneğini fark etmesiyle başladı. Okan'ın boş bir kağıda dedesinin portresini çizmesiyle başlayan bu adımı, sanatla buluşup yepyeni bir yolculuğa dönüştü.
Henüz 15 yaşındaki Okan'ın çizdiği figürler, portreler, özgün sanat çalışmaları, detaylara olan hassasiyeti ve hayal gücü, Okan'ın kişisel sergilerini oluşturuyor.
Bu yıl Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavını kazanarak kendi yolculuğuna başka bir boyut kazandıran Okan'ın en büyük hayali, üniversitede resim eğitimi alarak profesyonel bir ressam veya resim öğretmeni olmak.
"HEDEFİM ÜNİVERSİTEYİ KAZANMAK"
Özel bireylerin doğru yönlendirme ve destekle neler başarabileceğinin en güzel örneklerinden biri olan Okan Mert Gönül, "Ben dedemi çizdim 9 yaşındayken ailem bunu fark etti. Beni resim kursuna yazdırdı çok iyi resim çiziyorum. Bu sene güzel sanatlar lisesini kazandım tuvallerim var. Benim hedefim daha sonra üniversiteye gitmek. Hayalimde Çukurova ve Osmaniye Üniversitesi'nde okumak var" diye konuştu.
SOSYALLEŞEN ÇOCUK GELİŞİYOR
Okan’ın başarısının tüm özel gereksinimli çocuklara umut olmasını istediklerini belirten anne Zübeyde Gönül, "Okan’a 4 yaşında otizm tanısı konuldu evde sürekli bir şeyler kesip bir şeyler çiziyordu. Biz de farklı bir şeye ilgisi var diye kursa gönderdik ve orada hocaların desteğiyle çok ilerledi. Güzel sanatlar lisesini kazanmayı çok istiyordu, yetenek sınavına girdi. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Şimdi orada resim bölümünde okuyor. İnşallah bundan sonraki hayali de üniversite okumak, başarabilirse çok seviniriz. Aileler özel gereksinimli çocuklarını evlerine hapsetmesinler, sokağa çıkarsınlar, sosyalleştirsinler, kurslara, etkinliklere… Ne kadar insan içine karışırlarsa çocuklar o kadar ilerliyor. Tabi halkımız bu konuda biraz duyarsız ama ailelerin çabasıyla ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.
