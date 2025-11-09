Otomobil ikiye bölündü: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

09.11.2025 11:29

AA

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü, ağaca çarptı. İkiye bölünen otomobilde 15 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybederken bir çocuk ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı

15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Nuri Ö.'nün kullandığı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki Osman Nuri Ö. ile Vahdi Ş. (15) hayatını kaybetti, Fikret Kağan E. (15) ağır yaralandı.

 

Yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

