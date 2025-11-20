Otomobil yanarak küle döndü
20.11.2025 16:20
DHA
Edirne'de seyir halindeki bir otomobilin motorunda yangın çıktı. Alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolunda Sinanköy sapağı yakınlarında Mehmet Gündoğan'ın kullandığı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Otomobili yolun kenarına çeken Gündoğan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Gündoğan, aracındaki elektrik arızasını göstermek için yola çıktığını belirterek, "Birden alev aldı. Alev almasıyla inmem bir oldu. Alev büyüdü ve ben de arabayı sağa çekip, kendimi dışarı attım. Yoldan geçen bir araç, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama o da fayda etmedi. Sonuçta araç kullanılamaz hale geldi." dedi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
