Özelliği kuzuda, özel baharatlarla yapılıyor. Tescilli lezzet hem iftar hem sahurların vazgeçilmezi
28.02.2026 12:39
İHA
Diyarbakırlıların günde üç kere yediği tescilli ciğer kebabı, Ramazan'da hem iftar hem de sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor.
Diyarbakır'ın vazgeçilmez lezzetlerinden tescilli ciğer kebabı, iftar sofralarıyla da buluşuyor. İftardan saatler önce kuzu ciğerleri kesilerek hem iftar hem de sahura yetiştiriliyor. Alınan siparişler de ezanla birlikte ocakbaşında ve evlerde müşterilere sunuluyor.
300 KİLOGRAM SATIŞI YAPILIYOR
Ciğer ustası Onur Erdin, Diyarbakır'ın aslında “ciğerbakır” olduğunu ve ciğerin başkenti olduklarını söyledi. İftar ve sahurların vazgeçilmezi haline gelen ciğeri anlatan Erdin, günde yaklaşık 300 kilogram ciğer satışı yaptıklarını söyledi.
"DİYARBAKIR CİĞERİNİN ÖZELLİĞİ KUZU"
Diyarbakırlıların genellikle ciğere düşkün olduklarını anlatan Erdin, şöyle devam etti:
“Diyarbakır ciğerinin özelliği kuzudur. Sürekli taze kullandığımız için lezzetlidir. Baharatlarımız farklıdır. En önemlisi pişirme konusu. Hassas pişirildiğinde ciğer sulu kalır daha güzel olur. Porsiyon 300 lira. Ramazan ayı olduğu için menü 450 lira. Izgara çeşitleri hepsi böyle.”
Müşteriler ise bu tescilli lezzetten oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.