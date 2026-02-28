Özelliği kuzuda, özel baharatlarla yapılıyor. Tescilli lezzet hem iftar hem sahurların vazgeçilmezi

Diyarbakırlıların genellikle ciğere düşkün olduklarını anlatan Erdin, şöyle devam etti:

“Diyarbakır ciğerinin özelliği kuzudur. Sürekli taze kullandığımız için lezzetlidir. Baharatlarımız farklıdır. En önemlisi pişirme konusu. Hassas pişirildiğinde ciğer sulu kalır daha güzel olur. Porsiyon 300 lira. Ramazan ayı olduğu için menü 450 lira. Izgara çeşitleri hepsi böyle.”