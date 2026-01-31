Padişah kaftanlarında kullanılıyordu. ''Kutnu'' geleneği yüzyıllardır devam ediyor
Gaziantep'e özgü olan ve ''saray kumaşı'' adıyla da bilinen kutnu kumaşı; fıstık, nar ve meyan bitkisi atıklarıyla renklendiriliyor.
Öğretici Feray Terlemez, görkemin simgesi olan ve padişah kaftanlarında kullanılması nedeniyle “saray kumaşı” olarak da adlandırılan kutnu kumaşını geleceğe taşımak için bitki atıklarından yararlanıyor.
Terlemez; Antep fıstığı, nar, meyan bitkisi, portakal kabuğu ve nane gibi bitki ile gıda atıklarını bir araya getirdiği kök boya atölyesinde doğal boya hazırlıyor.
Terlemez, atık malzemeleri tencerelerde kaynatarak elde ettiği sıvıyı, kumaşların renklendirilmesinde kullanıyor. Elde edilen doğal boyayı üretilen kumaşa uygulayan usta öğretici, atölyede kurutulan renkli kutnu kumaşını belirli aşamalardan geçirdikten sonra satışa hazır hale getiriyor.
Feray Terlemez, 2006 yılında Mersin Üniversitesi Tekstil Teknolojileri bölümünden mezun olduğunu ve 2018'de de kutnu dokuma atölyesinde usta öğretici olarak çalışmaya başladığını söyledi.
İplik halinden kumaş haline gelene kadar bütün aşamalarda yer aldığını ifade eden Terlemez, Antep fıstığı kabuğundan çok güzel bir renk elde ettiklerini belirtti. Terlemez, bu rengi kutnu kumaşı başta olmak üzere farklı kumaşlara da uyguladıklarını ve söz konusu kumaşları çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini aktardı.
İsteyen herkesin bu kumaşları temin edebileceğini anlatan Terlemez, "Renklendirme işleminin ardından ürün haline getiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri bohça mağazalarında satışa sunuyoruz. Bu şekilde isteyen herkes geleneksel kumaşımızı ve atık malzemelerle renklendirdiğimiz kumaşlarımızı ve bu kumaşlardan elde ettiğimiz ürünleri temin edebiliyor, kullanabiliyor" dedi.
