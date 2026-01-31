Padişah kaftanlarında kullanılıyordu. ''Kutnu'' geleneği yüzyıllardır devam ediyor

Öğretici Feray Terlemez, görkemin simgesi olan ve padişah kaftanlarında kullanılması nedeniyle “saray kumaşı” olarak da adlandırılan kutnu kumaşını geleceğe taşımak için bitki atıklarından yararlanıyor.

Terlemez; Antep fıstığı, nar, meyan bitkisi, portakal kabuğu ve nane gibi bitki ile gıda atıklarını bir araya getirdiği kök boya atölyesinde doğal boya hazırlıyor.