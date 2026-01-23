Padişah mesleğini 40 yıldır yaşatıyor. 4 metrekarelik dükkanda başlamıştı, şimdi koca bir ekiple çalışıyor
Padişah mesleği olarak da bilinen sedef kakma sanatını yıllardır sürdüren Gaziantepli usta, 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü'ne layık görüldü.
Osmanlı döneminin yaygın el sanatlarından olan sedef kakmaya gönül veren Fıstıkçı, 40 yıllık emeğini ödülle taçlandırdı.
Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan usta isim, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.
Mesleğe marangoz çıraklığından başladığını ve 15 yıl boyunca sedef kakma ustası olan dayısının yanında çalıştığını anlatan Fıstıkçı, "Şu anda mesleğimin 40. yılındayım. Bu işe 4 metrekare yerle başladım. Şimdi 250 metrekarelik atölyemiz var. Profesyonel ekiple çalışıyoruz" dedi.
Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasını yaşatan ustalar arasında olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Fıstıkçı, "Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bana çok onur verdi, duygulandım'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim muhafazası hazırladığını ve hediye ettiğini sözlerine ekleyen Fıstıkçı, “İnşallah külliyede bir kutsal emanetler bölümü açılır ve benim ürünlerim de orada sergilenir” ifadelerini kullandı.
