Padişah mesleğini 40 yıldır yaşatıyor. 4 metrekarelik dükkanda başlamıştı, şimdi koca bir ekiple çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim muhafazası hazırladığını ve hediye ettiğini sözlerine ekleyen Fıstıkçı, “İnşallah külliyede bir kutsal emanetler bölümü açılır ve benim ürünlerim de orada sergilenir” ifadelerini kullandı.