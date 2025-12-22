Padişahların vazgeçilmeziydi. Yeniden sofralara dönüyor

Daha önce yemedikleri sülün etini çok beğendiklerini anlatan öğrencilerden Nurşen Yılmaz, "Ben Batmanlıyım. Sülün etini ilk defa burada tattım. Farklı şekillerde servis edilmesi çok önemli. Biz aşçılık öğrencileri seçiciyizdir. Biz beğendiysek halkımızın da beğeneceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Üniversitenin sülün yetiştiriciliği ve mutfak kültürüne kazandırılması alanlarındaki projelerini çok önemli bulduklarını anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise, çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.