Pandemi döneminde üretime başladı, değeri yeterince bilinmiyor. Trabzon'dan dünyaya satılıyor

Avrupa'ya ham madde sağladıklarını belirten Koçoğlu, "Bu hayvanın havyarı, dünyadaki en önemli havyarlardan biri. Değeri 3 bin Euro'lardan bahsedilen rakamlardan satılıyor. Hücre yenileme etkisi olan salya o kadar önemli bir içerik ki hayvanın kabuğu kırıldığında o salyayla kendini tamir edebiliyor yani o hücreyi yeniliyor. Özellikle cilt bakım ürünlerinde Orta Doğu'dan çok fazla talep alıyoruz, onun haricinde Avrupa'da şu anda satıştayız. Avrupa'ya aynı zamanda hammadde de sağlıyoruz'' dedi.