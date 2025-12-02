Pandemi döneminde üretime başladı, değeri yeterince bilinmiyor. Trabzon'dan dünyaya satılıyor
Trabzon'da pandemi döneminde salyangozun ihracat potansiyelini keşfeden Ülkü Koçoğlu, Bulgaristan'dan getirdiği 'Helix Aspersa Maxima' türü kara salyangozları ile üretime başladı.
Trabzonlu Ülkü Koçoğlu'nun pandemi döneminde internette yaptığı araştırma, kısa sürede ihracata uzanan bir üretim sürecine dönüştü. Kara salyangozunun ihracat potansiyelini fark eden Koçoğlu, yaptığı incelemelerin ardından bir üretim çiftliği kurmaya karar verdi. DOKAP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli hazırlanan proje kapsamında Bulgaristan'dan 600 kilogram anaç ve 500 bin yavru salyangoz getirildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde 6 dönümlük arazi üzerinde kurulan tesiste 'Helix Aspersa Maxima' türü kara salyangozlarının yetiştiriciliğine başlandı. Yaklaşık 1 buçuk yılı aşkın süredir üretimin sürdüğü tesiste, salyangozların yumurtaları ve salyaları özenle toplanıyor.
Elde edilen doğal salyangoz özü, zamanla kozmetik sektörüne yönelik yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağladı. Tesiste yüz temizleme jelinden cilt toniğine, yaşlanma karşıtı gece kreminden çatlak karşıtı bakım kremine kadar 10 farklı doğal cilt bakım ürünü üretildi.
Üretim tesisinde salyangoz yumurtalarından elde edilen ve gastronomide "beyaz havyar" olarak bilinen ürün ise uluslararası pazarda 3 bin Euro seviyesinden satılıyor. Yüksek katma değerli havyar, tesisi ihracat açısından öne çıkaran ürünlerin başında geliyor.
Tesiste salyangozların beslenmesinde kimyasal gübre kullanılmıyor. Salyangoz gübresiyle yetiştirilen semizotu, marul, lahana, pazı ve turp gibi sebzeler doğal yem olarak kullanılıyor.
Koçoğlu, ‘’Salyangozun özü, kabuğunda kalsiyum ve karbonat var. Diş macunlarında ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Bilim gübresinin dünyadaki en kıymetli gübre olduğunu söylüyor" şeklinde konuştu.
Çiftlikte kara salyangozlarını kendi gübrelerinden ürettikleri sebzelerle beslediklerini kaydeden Koçoğlu, "Bu hayvanlara ön yargılı yaklaşıyoruz. Onlar, Allah'ın yarattığı kusursuz sistemden bir örnek. Bir hayvan düşünün ki asla pislikte yaşayamıyor, pislikte hasta oluyor. Anadolu şifacılığında da kullanış yerlerine bakıldığında değerini maalesef anlayamadığımız bir noktadayız'' ifadelerini kullandı.
Avrupa'ya ham madde sağladıklarını belirten Koçoğlu, "Bu hayvanın havyarı, dünyadaki en önemli havyarlardan biri. Değeri 3 bin Euro'lardan bahsedilen rakamlardan satılıyor. Hücre yenileme etkisi olan salya o kadar önemli bir içerik ki hayvanın kabuğu kırıldığında o salyayla kendini tamir edebiliyor yani o hücreyi yeniliyor. Özellikle cilt bakım ürünlerinde Orta Doğu'dan çok fazla talep alıyoruz, onun haricinde Avrupa'da şu anda satıştayız. Avrupa'ya aynı zamanda hammadde de sağlıyoruz'' dedi.
