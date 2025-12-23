Paranız günden güne değerlenecek dediler 98 bin TL dolandırdılar
23.12.2025 14:23
Manisa'da bir kişi sosyal medya üzerinden gördüğü sahte bir yatırım ilanına başvurmasıyla yapay zekayla hazırlanan bir video ile 98 bin TL dolandırıldı.
Yunusemre ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Çevik, sosyal medyada gördüğü bir yapay zeka videosunda bahsedilen sözde yatırıma para yatırmak istedi. Çıkan bağlantıya tıklayan Çevik, dolandırıcıların talimatıyla WhatsApp üzerinden atılan “Ticaret” adlı sahte uygulamayı indirerek uygulama üzerinden bilgilerini paylaştı. Sahte numaralar ve yapay zekayla hazırlanan profil resimli kimliği belirsiz WhatsApp profili ile iletişime geçen dolandırıcılar, uygulama üzerinden Çevik'i 98 bin TL değerinde sözde gümüş aldırarak dolandırdı.
Dolandırıcılar sonrasında Çevik'le iletişimi devam ettirdi. Durumu anlayan Çevik parasının iadesini isteyince de Çevik'ten parasını kurtarması için çeşitli özel bankalardan kredi çekerek kendilerine yatırmasını istedi. Çevik olayın ardından soluğu jandarma karakolunda aldı. Çevik ifadesinde dolandırıcıların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.
"DAHA BÜYÜK ZARARLARA YOL AÇACAKLARDI"
Yaşadıklarını anlatan İbrahim Halil Çevik, "Normalde sosyal medya kullanmayan birisiyim. Sosyal medya üzerinden Türkiye Petrollerine ait bir link gördüm. Benden 10 bin 500 TL para istediler. Bana günde 2 bin TL kazanacağımı söylediler. Sonrasında bana ‘Ticaret' adında sahte bir uygulama kurdular. O uygulamadan para yatırmamı istediler. Tıkladığımda yani e-mail adresimi ve telefon numaramı girdim. Sonra sözde borsa uzmanı diye sahte bir farklı bir numara arıyor beni. Bana borsa temsilcisi bağlanacak dediler ve 5 gün sonra başka bir numara beni arayarak benim sigortam olmadığı için paramı alamayacağımı söylüyor. Benden paramı almam için tekrar tekrar para yatırmamı istiyorlar. Özel bir bankadan bana hesap açarak buradan 410 bin TL kredi çekerek kendilerine göndermemi istiyorlar. Bankada ne kadar faiz geliyor bilmiyorum eksi hesabımdan ama 98 bin TL gönderdim. Bana daha büyük zararlara yol açacaklardı" dedi.
"ŞU AN ÇALIŞMIYORUM, GELİRİM YOK"
Jandarma karakoluna giderek şikayetçi olduğunu ve dolandırıcıların yakalanmasını isteyen Çevik, "Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin adını kullanaraktan böyle dolandırıcılık yapıyorlar. Instagram'dan başlıyorlar. Bir kişi sürekli telefonla arıyor sizi. Rahatsız ediyorlar. Bir video da çekmişler zaten. Şu an çalışmıyorum ben. Herhangi bir gelirim de yok yani. Ben 18 ay önce bir kaza geçirdim. Ayağım kırıldı, kolum kırıldı, köprücük kemiğim kırıldı. Çalışmadığım halde bu vicdansızlığı bana yaptılar. Jandarmaya gittim ama henüz herhangi bir geri dönüş sağlamadılar bana" ifadelerini kullandı.
