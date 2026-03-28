Park halindeki 2 otomobile at çarptı
28.03.2026 12:02
İHA
İstanbul'da bir otomobile at çarptı. Kazada 2 araçta hasar oluşurken, mahalleli olay karşısında şaşkına döndü.
Olay, Arnavutköy ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir at, başıboş bir şekilde ilerlerken bağlı olduğu at arabasıyla birlikte park halindeki arabalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan birinde ağır hasar oluşurken, diğer araçta ise hafif hasar meydana geldi. Kazayı duyan mahalleli ve araç sahibi at arabasının peşine düştü.
İddiaya göre yakalanan bir kişi atın sahibi olduğunu reddederken, olayın ardından araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.
Kazayla ilgili görüntüler ve araçta oluşan hasar güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde atın kontrolsüz bir şekilde koşarak araca çarptığı anlar kaydedildi.
"AT ÇARPTI DİYİNCE BİZE GÜLDÜLER"
Aracı ağır hasar alan Miyazer Taşdemir yaşananları şöyle anlattı:
“Arabamız park halindeydi. Komşularım aradı, ‘arabanıza çarptılar’ diye. Dışarı çıktığımızda aracın tamamen kırılmış, kullanılamaz halde olduğunu gördük. At arabasının peşine koştuk, yakaladık ama şahıs kabul etmedi. Önce kabul etti, sonra inkâr etti. Karakola gittik, ifade verdik. Adliyeye gidip şikayetçi olduk. Ama ‘İstanbul’da at çarptı’ deyince bize güldüler. Maddi olarak çok zarardayız. Bu bir çocuk da olabilirdi. Başka bir çocuğa da çarpmış, tedavi gördüğünü öğrendik. Daha kötü sonuçlar olabilirdi.”
ÇATI DÜŞTÜ SANDIK
Aracı hasar gören bir diğer vatandaş Akif Cansar ise "Büyük bir ses duyduk. Çatı düştü sandık. Dışarı çıktığımızda at arabasının araçlara çarptığını gördük. Benim aracımda ufak hasar var ama komşumuzun aracı ağır hasar aldı. Atın kontrolsüz şekilde geldiğini gördük. O saatlerde çocuk olmaması büyük şans. Burası çok kullanılan bir sokak. Buraya hız kesici set yapılmasını istiyoruz" dedi.
Mahalle sakinleri, bölgede başıboş hayvanların tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını isterken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
