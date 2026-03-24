Parkta dehşet anları. 17 yaşındaki çocuk akranını tüfekle kovalayıp vurdu

TBMM Akran Zorbalığını Araştırma Alt Komisyonu'nun zorbalığın ilköğretim ve ortaöğretim çocukları üzerindeki sosyal, bedensel ve psikolojik etkilerine ilişkin raporunda, zorbalığın mağdur, zorba ve tanık olmak üzere 3 çocuğun da hayatını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda, "Arkadaşlarının zorbalığa maruz kaldığını gören diğer çocuklar korku ve endişe duyabilmekte; ve okuldan uzaklaşma gibi tepkiler gösterebilmektedir." denilirken "Bu öğrenciler üzüntü, kendini güçsüz veya baskı altında hissetme gibi duygusal etkilerle de karşılaşabilmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda akran zorbalığı yapan öğrencilerin okula bağlılıklarının zayıf olduğu, okulu sevmedikleri ve akademik başarılarının da düşük olduğu belirtildi.

Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin kısa vadede fiziksel sağlık problemleri, depresyon, uyku problemleri, mide bulantısı ve karın ağrısı gibi fiziksel belirtiler yaşadıkları da vurgulandı.