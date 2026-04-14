Pazarda herkes onu konuşuyor. Terazi tartmakta zorlandı, tam 4 kilo geliyor
14.04.2026 13:19
İHA
Batman'da pazar tezgahında sergilenen yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki dev turp görenleri şaşırttı. Normal şartlarda 100 ila 200 gram arasında değişen turpların aksine bu sıra dışı büyüklük, pazara gelenlerin hem dikkatini çekti hem de merak uyandırdı.
Batman'da pazar tezgâhında sergilenen dev turp, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de vatandaşlara ilginç bir deneyim yaşattı.
KİLOSU 50 LİRADAN SATILDI
Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, bazıları ise böyle büyük bir turpu ilk kez gördüklerini dile getirdi. Kilosu 50 liradan satışa sunulan ürün kısa sürede alıcı buldu.
"NADİREN KARŞILAŞIYORUZ"
Pazarcı esnafı Hasan Yıldız, bu büyüklükte bir turpla nadiren karşılaştıklarını belirterek "Normalde turplar küçük olur, en fazla 200 gram gelir ama bu tam 4 kilo. Gören şaşırıyor, soran çok. Doğal bir ürün, tamamen tarladan geldi. Böyle ürünler her zaman bulunmaz" dedi.
KIŞ AYLARINCA SIKÇA TERCİH EDİLİYOR
Yıldız, şelimin bölge mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayarak, farklı şekillerde tüketilebildiğini ifade etti. Özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen turpun, haşlanarak, bulgura katılarak, kızartılarak tüketildiğini belirtti.