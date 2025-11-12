Pazarda kilosu 40 lirayı buluyor, kışın vazgeçilmez sebzesinde hasat zamanı

İzmir'in önemli tarım merkezlerinden biri olan Menemen'de ıspanak hasadı sürüyor.

Ağustos ayında ekimi yapılan ıspanak, kasım ayı itibarıyla tarlalardan toplanmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan sebzenin hasadı Nisan ayına kadar devam edecek.

 

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelen kadın işçiler, gün boyunca ıspanak toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Toplanan ürünler, erkek işçiler tarafından köyün ortak kullanım alanındaki havuzlarda yıkanıyor ve kamyonlara yüklenerek sevkiyata hazırlanıyor. 

 

Menemen bölgesinde yılda ortalama 40 bin ton ıspanak üretiliyor. Hasadı tamamlanan ıspanaklar, İzmir ve çevre illerdeki pazarlara gönderiliyor. Menemenli çiftçiler, ıspanağın hale 6 liradan satıldığını ancak pazarlarda kilogram fiyatının ortalama 40 liraya kadar çıktığını belirtiyor.

Yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yapan ve babadan kalma mesleğini severek sürdüren Turgay Yıldırım, ıspanak ekiminin genellikle Ağustos ayında başladığını, son hasadın ise Nisan ayında tamamlandığını aktardı. Ancak bu süre, yılın şartlarına göre değişebiliyor. Aynı toprakta bazen 1-2, bazen de 3 kez ekim yapılabiliyor.

Turgay Yıldırım, ‘’Biz bu mesleğe gerçekten merakımız ve sevgimizle başladık ancak şu an çocuklarım bu işe hiç ilgi göstermiyor. Böyle devam ederse, kimse bu işi yapmayacak. Çünkü çok zor bir meslek" dedi.

Tarım işçisi Serap Bora ise "İşimiz çok çaba isteyen, yorucu bir iş. Hiç soluk almadan sürekli kazıyoruz. Günlük yevmiyemiz ise 800 TL, oysa dayıbaşı ile gidenler 770 TL alıyor. Biz ise dayıbaşıyla değil, direkt patronla anlaşarak 800 TL alıyoruz" ifadelerini kullandı.

