Pazarın en pahalı sebzesi oldu. Kilosu 150 TL'ye satılıyor
29.01.2026 16:38
İHA
Kayseri'de semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu artan fiyatıyla salatalık oldu.
Yarım asırdır pazarcılık yapan Ahmet Cumaoğlu bu haftanın zam şampiyonunun salatalık olduğunu söyledi. Salatalık semt pazarında 150 TL’ye satışa sunulurken, geçen haftalara göre fiyatında artış olduğu görüldü.
Antalya ve Mersin’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Cumaoğlu "Bu hafta pazarda zam şampiyonu salatalık. Yerinde toptan alındığında 120 TL ama biz halden aldığımız için 150 TL’ye satıyoruz'' dedi.
Domates fiyatı hakkında da bilgi veren Cumaoğlu, ‘’Şu anda yerli domates 90 TL, salkım domates ise 100 TL bandında seyrediyor'' şeklinde konuştu.
Mümkün olduğunca kaliteli ürünler satmaya çalıştıklarını söyleyen Cumaoğlu, en temiz malların şu anda pazarlarda bulunabileceğini ifade etti.
