Pazarın en pahalı sebzesi oldu. Kilosu 150 TL'ye satılıyor

Antalya ve Mersin’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Cumaoğlu "Bu hafta pazarda zam şampiyonu salatalık. Yerinde toptan alındığında 120 TL ama biz halden aldığımız için 150 TL’ye satıyoruz'' dedi.

Domates fiyatı hakkında da bilgi veren Cumaoğlu, ‘’Şu anda yerli domates 90 TL, salkım domates ise 100 TL bandında seyrediyor'' şeklinde konuştu.