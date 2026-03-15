Pazarın ilgi odağı oldu. Bir tanesi 4 kişilik ailenin yemek ihtiyacını karşılıyor
15.03.2026 11:01
İHA
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günü kurulan halk pazarında satışa sunulan devasa patatesler vatandaşların dikkatini çekiyor. Tanesi 800 ile 850 gram arasında gelen patateslerin tek başına dört kişilik bir ailenin yemek ihtiyacını karşılayabildiği belirtiliyor.
Pazarda patates satışı yapan Osman Ayşakar, her hafta Sarıgöl pazarına gelerek tezgâh açtıklarını belirterek ürünleri İzmir’in Ödemiş ilçesinden getirdiklerini söyledi. Ayşakar, "Her hafta Sarıgöl pazarına gelerek patates satışı yapıyoruz. Patateslerimizi İzmir Ödemiş’ten getiriyoruz. Bazen içlerinden oldukça iri ve ilginç şekilli patatesler çıkıyor. Bu hafta bazı patatesler 800-850 gram geldi. Patatesin kilosunu ise 25 liradan satıyoruz." dedi.
Pazardan patates alan vatandaşlardan Ramazan Karahan ise iri patateslerin oldukça ekonomik olduğunu ifade ederek, "Özellikle iri patatesleri tercih ediyorum. Bir tanesiyle dört kişilik bir aile rahatlıkla yemek yapabiliyor. İster sulu yemek ister kızartma olsun, tek patates yetiyor." diye konuştu.
Sarıgöl pazarında sergilenen dev patatesler hem büyüklükleri hem de ekonomik olması nedeniyle vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
