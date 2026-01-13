Pekmezle birlikte tüketiliyor. En az 6 saat pişmesi şart, asırlık lezzete talep yağıyor

Kavut ununun geçmişten günümüze taşınması için büyük çaba harcadığını belirten İbrahim Çakar, ‘’Son 8-10 yıldır bu işi yapan neredeyse sadece ben kaldım'' dedi.

Çakar, ‘’Kavut ununun içinde kabak çekirdeği, ay çekirdeği, mısır, buğday, nohut ve menengiç bulunur. Bu malzemeleri odun ateşinde, köz üzerinde yavaş yavaş kavuruyoruz. Közde 6-7 saat kavrulması gerekir. Kavrulduktan sonra soğutur, değirmende undan biraz daha iri olacak şekilde öğütürüz. Sonra da pekmezle karıştırarak tatlı olarak yeriz" şeklinde konuştu.