Pendik'teki yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'deki bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Çıkan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bilinci kapalı şekilde bulunan 4 çocuk hastaneye kaldırılmıştı. 3 çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. 2014 doğumlu M.A.Ç.'in ise kaldırıldığı hasatnenin oğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.