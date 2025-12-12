Pendik'teki yangında ölen 3 çocuğun cenazesi toprağa verildi
12.12.2025 17:04
İHA, AA
İstanbul'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden C.Ç., Z.P. ve Ö.S.'nin naaşları Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak cenaze aracıyla ikindi vakti getirildikleri Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazeler defnedildi.
Cenaze törenine katılan baba E.Ç.'nin cezaevinden izinli çıktığı, anne S.S.'nin ise güvenlik sebebiyle cenazeye getirilmediği iddia edildi. Baba E.Ç. çocuklarının tabutlarına sarılarak veda ettikten sonra cenazeler Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.
NE OLMUŞTU?
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'deki bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. Çıkan yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bilinci kapalı şekilde bulunan 4 çocuk hastaneye kaldırılmıştı. 3 çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. 2014 doğumlu M.A.Ç.'in ise kaldırıldığı hasatnenin oğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.
