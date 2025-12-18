Pilotluk içinde ukde kaldı. 60 yılda 300'e yakın uçak maketi topladı

Uçak koleksiyonu hakkında bilgi veren Demirbaş, "Okuldan döndükten sonra baba mesleğini sürdürdüm. 1973 yılından bu yana, yaklaşık 50 yıldır saz çalmaya devam ediyorum. Uçak sevgisi ise doğduğum günden beri içimde olan ve hiç bitmeyen bir tutkudur ve benim için bir ukde olarak kaldı. Uçak koleksiyonuma 1965 ya da 1966 yılında, ilk F-5 uçak maketiyle başladım. Zamanla bu koleksiyon büyüdü ve bugün sayısı 300'e yaklaştı. Şu anda iş yerimde yaklaşık 49 maket bulunuyor, evdeki maketleri ise henüz saymış değilim. En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı, ancak uçaklara olan sevgim hayatım boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.