Pilotluk içinde ukde kaldı. 60 yılda 300'e yakın uçak maketi topladı
18.12.2025 12:01
İHA
Elazığ'da dönem kaybı nedeniyle pilot olma hayalini gerçekleştiremeyen Atilla Demirbaş, bu tutkusunu uçak maketi koleksiyonu ile sürdürüyor.
Elazığ'da yaşayan 75 yaşındaki Atilla Demirbaş, çocukluğundaki pilotluk hayalini 1965 yılından beri biriktirdiği uçak maketleriyle yaşatıyor. Atilla Demirbaş, 5 yaşından itibaren uçaklara ilgi duyduğunu, pilotluk hayalinin de hayatı boyunca hiç değişmediğini söyledi.
Askeri okulda 4 yıl eğitim almasına rağmen yaşadığı dönem kaybı sebebiyle pilot olma hayalini gerçekleştiremeyen Demirbaş, bu hayalini uçak koleksiyonuyla yaşatmaya başladı. Babasından kalan baharatçılık mesleğiyle uğraşan Demirbaş, ilk uçak maketini 1966 edinmiş ve yıllar içinde de koleksiyonunu genişletmiş.
Şimdi ise yaklaşık 300 adet uçak maketini koleksiyonuna katan Demirbaş, koleksiyonundan 49 parçayı iş yerinde sergiliyor. En büyük hayalinin ise uçmak olduğunu söyleyen Demirbaş, yaşadığı müddetçe koleksiyonunu büyüteceğini belirtti.
"DÖNEM KAYBI NEDENİYLE PİLOTLUK EĞİTİMİME DEVAM EDEMEDİM"
Baba mesleği olan baharatçılığı 50 yılı aşkındır sürdürdüğünü belirten Demirbaş, "Annemin anlattığına göre, 5 yaşındayken bana sık sık ‘Atilla, ne olacaksın' diye sorarlarmış, ben de her defasında ‘Pilot olacağım' dermişim. O dönemlerde Elazığ'ın meşhur türkülerini söylerken bile pilot olma hayalimi dile getirdiğim söylenir. Rahmetli hocam Fuat Eroğlu'nun verdiği mandolin kursuyla müziğe başladım, ardından bağlamaya yöneldim. Daha sonra askeri okula gittim ve dört yıl eğitim aldım ancak dönem kaybı nedeniyle mesleğe devam edemedim" dedi.
"PİLOTLUK İÇİMDE UKDE KALDI"
Uçak koleksiyonu hakkında bilgi veren Demirbaş, "Okuldan döndükten sonra baba mesleğini sürdürdüm. 1973 yılından bu yana, yaklaşık 50 yıldır saz çalmaya devam ediyorum. Uçak sevgisi ise doğduğum günden beri içimde olan ve hiç bitmeyen bir tutkudur ve benim için bir ukde olarak kaldı. Uçak koleksiyonuma 1965 ya da 1966 yılında, ilk F-5 uçak maketiyle başladım. Zamanla bu koleksiyon büyüdü ve bugün sayısı 300'e yaklaştı. Şu anda iş yerimde yaklaşık 49 maket bulunuyor, evdeki maketleri ise henüz saymış değilim. En büyük arzum bir gün uçabilmektir, bu bana nasip olmadı, ancak uçaklara olan sevgim hayatım boyunca devam edecek" şeklinde konuştu.
