Ramazan ayında en çok tercih edilen balık oldu. Kilosu 100 liraya kadar düştü

Tezgahlarda hamsi ve sardalyanın yanı sıra barbunya, gümüş, çipura ve levrek gibi balık çeşitleri de yer alıyor. Barbunyanın kilogram fiyatının 200-300 TL arasında olduğu, çipura ve levreğin ise 350-400 TL aralığında satışa sunulduğu ifade edildi.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat ise ‘’Karadeniz'den tekrar hamsi gelmeye başladı. Sezon başında bir hamsi yoğunluğu ve çokluğu vardı. Bu, yılbaşına doğru kesildi, şimdi tekrar çıkmaya başladı" dedi.