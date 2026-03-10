Ramazan ayında en çok tercih edilen balık oldu. Kilosu 100 liraya kadar düştü
10.03.2026 11:28
İHA
Ramazan ayının ilk haftasında balık satışlarında yaşanan durgunluk, ilerleyen günlerde yerini hareketliliğe bıraktı.
Mersin'de Ramazan ayının ilk haftasında balık satışlarında durgunluk yaşandı. Vatandaşların daha çok ev yemeklerine yönelmesi nedeniyle tezgahlarda hareket azalsa da ilk haftanın ardından balık satışları yeniden artmaya başladı.
Ramazan ayına özel olarak birçok balık türünde yüzde 25 ila yüzde 30 arasında indirim uygulanırken, en çok tercih edilen balıkların başında hamsi ve sardalya geliyor. Hamsi ve sardalya fiyatlarının 200-250 TL seviyelerinden 100-150 TL aralığına kadar düştüğü belirtildi.
Tezgahlarda hamsi ve sardalyanın yanı sıra barbunya, gümüş, çipura ve levrek gibi balık çeşitleri de yer alıyor. Barbunyanın kilogram fiyatının 200-300 TL arasında olduğu, çipura ve levreğin ise 350-400 TL aralığında satışa sunulduğu ifade edildi.
Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat ise ‘’Karadeniz'den tekrar hamsi gelmeye başladı. Sezon başında bir hamsi yoğunluğu ve çokluğu vardı. Bu, yılbaşına doğru kesildi, şimdi tekrar çıkmaya başladı" dedi.
Ramazan ayına özel olarak bazı balık türlerinde indirim yaptıklarını belirten Polat, fiyatı yüzde 25 ila yüzde 30 arasında geriye çektiklerini aktardı.
Son günlerde en çok tercih edilen balığın hamsi olduğunu kaydeden Polat, "Hamsiyi takiben sardalya geliyor. Mersin'in tanınmış balığı barbunya, gümüş ve büyük balıklardan da çipura-levrek tercih ediliyor" diye konuştu.
