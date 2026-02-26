Ramazan ayında talep arttı. Kilosu 200 liradan satılıyor
26.02.2026 10:19
İHA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde satışa sunulan sazan balıkları, Ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
İlçede balıkçılık yapan Aydın Yıldız tarafından getirtilen ve kilosu 200 liradan satılan sazan balıkları, özellikle Ramazan ayı dolayısıyla iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya başladı.
Büyük boyutlarıyla dikkat çeken sazan balıkları, hem lezzeti hem de uygun fiyatı nedeniyle ilçe halkı tarafından tercih ediliyor. Ahlat'ta tezgâhlarda yerini alan balıklar, gün boyu yoğun talep görüyor.
Balıkçı Aydın Yıldız, Ramazan ayında balığa olan ilginin arttığını belirterek, "Keban Baraj Gölü'nden getirttiğimiz dev sazanları tüketen çok. İsteyen müşterilerimize balıkları temizleyerek teslim ediyoruz. Özellikle iftar sofraları için tercih ediliyor" dedi.
