Ramazanda balık satışları yoğun. Vatandaşın tercihi büyük balıktan yana
18.03.2026 13:40
İHA
Ramazan Bayramı öncesinde balık tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Tezgahlardaki çeşitlilik ve satışlardaki artışlar esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşın büyük balıklara talebinin de arttığını belirtti.
Trabzon'daki balıkçılar, Ramazan ayı boyunca balık tezgahlarının hareketli, satışların da iyi geçtiğini söylüyor. Sezonu verimli geçirdiklerini belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, tezgahlarında bayram arefesinde de balık çeşitlerinin bol olduğunu ekledi. Çoğalmış, Nisan ayında balık sezonunun kapandığını ve bu yıl da oldukça bereketli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.
Çoğalmış, vatandaşların Ramazan ayında küçük balıktan çok büyük balığa yöneldiğini ve somon, levrek ve çupra gibi balıkların satışlarının da fazla olduğunu ekledi.
SOMONUN KİLOSU 300 TL
Balık tezgahlarındaki fiyatlara değinen Çoğalmış, istavritin 150 TL, somonun 300 TL, alabalığın 250 TL, levrek ve çupranın kilogramının ise 500 TL'den satıldığını belirtti. Vatandaşların son dönemde alabalığa da talebinin arttığını vurgulayan balıkçı, kırlangıç balığını da kilogramı 600 TL ve bin TL aralığında sattığını söyledi.
SOMONA İLGİ YOĞUN
Bir başka balıkçı esnafı Kadir Pınar ise, kendi tezgahında somona fazla ilgi olduğunu ve vatandaşın ekonomik balıklara yöneldiğinin altını çizdi:
“Mezgit pahalı olduğu için çok fazla tercih edilmedi ancak istavrit satışları iyi oldu. Son dönemde İğneada'dan gelen hamsi de ilgi gördü ancak genel olarak en çok somon satıldı diyebiliriz.”
