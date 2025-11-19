Rekolte düşük ama yine yüz güldürdü: Dönüşümü başladı
19.11.2025 15:17
Son Güncelleme: 19.11.2025 15:19
İHA
Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretiminde söz sahibi olan Aydın’da bahçelerden toplanan zeytinlerin fabrikalarda yağa dönüşümü başladı.
Bu yıl 'zeytinde yok yılı' olması nedeniyle rekolte düşük olmasına rağmen yağ oranının yüksek olması yüz güldürüyor.
25 milyon zeytin ağacı varlığı, sofralık ve yağlık zeytin üretimi ile Türkiye’nin ihtiyacını karşılayan illerin başında gelen Aydın’da zeytin hasat sezonu devam ediyor. Kurak geçen yılla birlikte yeterli yağışların olmaması ve zeytinde "Yok Yılı" nedeniyle geçtiğimiz seneye göre rekolte düşük olarak gerçekleşirken, zeytinyağında verimin yüksek olması üreticiyi memnun ediyor. İncirliova Dereağzı Mahallesi’ndeki zeytinyağı sıkım fabrikasında da hummalı çalışmalar sürerken, üreticilerin topladıkları zeytinler, yağa dönüşerek sofralara ulaşıyor.
Bahçelerinden topladıkları zeytinleri traktör ile fabrikaya getiren Nazmiye Filiz, "Tarlamızda beş tona yakın zeytin var. Belki fazla da çıkabilir. Biz hasada dün başladık, iki hafta daha devam etmeyi düşünüyoruz. Şu an için zeytinlerin durumu iyi gözüküyor" dedi.
"YAĞ ORANIMIZ ÇOK ŞÜKÜR İYİ"
Fabrikaya zeytinlerini sıktırmaya gelen üretici Olcay Erkap, "Zeytin hasat sezonumuz çok iyi gidiyor. Bu sene yok senesi ama yine de Allah bereket versin. Yağ oranımız da çok şükür iyi. Tabi kuraklığın etkisi oldu bu sene. Ağaçlarda yanma oldu. Bir de araziler dağlık alanda olduğu için sulanamıyor. Bu gibi etkenlere rağmen gene de iyi" diye konuştu.
Zeytinyağı fabrikasında Gıda Mühendisi olarak görev yapan Şenay Arslan, "2025-2026 hasat dönemimiz başladı. Zeytin sezonumuz açıldı. Zeytin rekoltemiz biraz düşük ama randımanımız, zeytinyağı kalitemiz gayet yüksek. Erken hasat Ekim-Kasım ayları gibi başlıyor. Bu yıl da hasada Ekim ayında başlandı. Erken hasat döneminde hasat edilen yeşil zeytinden yağ çıkarıyoruz. Aralık-Ocak ayı gibi de zeytinler siyahlaşıyor. Erken hasat dönemimizde elde ettiğimiz zeytinyağımız polifenol değeri, antioksidan değeri açısından yüksek bir yağdır. Aralık ayı ve sonrası hasat edilen siyah zeytinler yağlık zeytin olarak adlandırılır. Bunun yağı diğer yağlara göre değeri biraz daha düşük oluyor. Buna natürel sızma diyoruz" ifadelerine yer vererek bu yıl zeytinlerde yağ oranının geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.