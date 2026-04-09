Rize'nin kadın taksicisi. Kadınlar her yerde başarılı olabilir diyor
09.04.2026 10:51
İHA
Havva Paliç, taksicilik yaparak hem ailesine destek oluyor hem de kadınlara her meslekte başarılı olabileceklerini göstererek sosyal mesaj taşıyor.
Rize'de direksiyonun başına geçen Havva Paliç, “erkek mesleği” olarak bilinen taksicilğe farklı bir bakış açısı getiriyor. Cesareti ve azmiyle taksiciliğe adım atan Paliç; güler yüzü, titiz şoförlüğü ve işine olan saygısıyla öne çıkmayı başardı.
"KADINLAR DESTEK VERİYOR"
Sabah 08.00, akşam 19.00 saatleri arasında çalışan Paliç, mesleğe 5 ay önce başladığını söylerken mesleğe olan hevesini de şöyle anlattı:
“Eşime, çocuklarıma, aileme destek oluyorum. Araba sürmeye hevesim vardım. Araba sürmeyi çok sevdiğim için taksiciliğe başladım. Kadınlarda bana destek veriyor. Kadın olduğum için onlar daha çok tercih ediyor beni. İlk gördüğünde şaşıranlar var ama sonradan da devamlı müşterim oluyorlar, çağıranlar oluyor. Benim için araba sürmek zevkli olduğu için mesleğin de bir zorluğu olmuyor.”
RIZE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. RIZE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.