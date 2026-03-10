Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor. Definecilerin hedefi oldu, eski halinden eser yok
10.03.2026 15:01
İHA
Kastamonu’nun Araç ilçesinde Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu ve 2014 yılında sit alanı ilan edilen bölge, defineciler tarafından yapılan tahrip ediliyor.
Kastamonu’nun Araç ilçesi Yukarı Güney köyü Kadimi mevkiinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı bölge, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24 Temmuz 2014 tarihli kararıyla arkeolojik sit alanı ilan edildi.
Henüz kazı çalışmalarının başlamadığı bölge, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla tahrip ediliyor.
Bölgede yaşayan vatandaşlar defineciler tarafından tahrip edilen yerleşim yerindeki kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasını talep etti.
Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Buraya ben 2022 yılının Aralık ayında gelmiştim. O tarihte de koruma altına alınması için ilgili kurumlara seslenmiştim. Aradan 4 yıl geçti, fakat bir gelişme olmadı'' dedi.
Haberal, ‘’Ben arkeolog ya da sanat tarihçisi değilim. Özellikle arkeologların ve ilgili kurumların bu bölgeye sahip çıkmaları lazım. Bir yerden girmişler, öbür taraftan çıkmışlar. Adeta bir tünel oluşmuş" ifadelerini kullandı.
2 bin yıllık geçmişe sahip bölgenin sit alanı ilan edilmesine rağmen korunamadığını söyleyen Haberal, alanın 4 yıl önceki halinden eser kalmadığını ve bir an önce müdahale edilerek ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.
