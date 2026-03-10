Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor. Definecilerin hedefi oldu, eski halinden eser yok

Haberal, ‘’Ben arkeolog ya da sanat tarihçisi değilim. Özellikle arkeologların ve ilgili kurumların bu bölgeye sahip çıkmaları lazım. Bir yerden girmişler, öbür taraftan çıkmışlar. Adeta bir tünel oluşmuş" ifadelerini kullandı.

2 bin yıllık geçmişe sahip bölgenin sit alanı ilan edilmesine rağmen korunamadığını söyleyen Haberal, alanın 4 yıl önceki halinden eser kalmadığını ve bir an önce müdahale edilerek ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.