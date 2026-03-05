Rumlardan kaldığı biliniyor. Bin 500 yıldır hiç durmadan dönüyor

Değirmenin 6. kuşak işletmecisi Menderes Satıroğlu, Rumlardan kaldığı bilinen tarihi yapıyı 40 yıldır çalıştırdığını anlattı. Değirmenin 1920'li yılların sonunda dedesi tarafından devralındığını belirten Satıroğlu, ‘’Ondan da bize geçti. Zaman içinde dışına bakım yaptık. Yapının ahşap olan zeminini betonla yeniledik. Burası su ve taş değirmeni olduğu için unun lezzeti ve kalitesi normalden çok daha güzel oluyor" dedi.

“MÜŞTERİLER ÇOK MEMNUN”

Eşine 20 yıldır yardım eden Sevgi Satıroğlu ise bir çuval mısırı yaklaşık bir saatte un haline getirebildiklerini aktardı. Satıroğlu, "Bin 500 yıldır dönen bu değirmene sahip çıkıyoruz. Su değirmeni her zaman bulunmadığı için müşterilerimiz çok memnun. Geleneksel üretimin tadını bilenler özellikle burayı tercih ediyor" diye konuştu.