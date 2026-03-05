Rumlardan kaldığı biliniyor. Bin 500 yıldır hiç durmadan dönüyor
05.03.2026 14:46
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 6 kuşaktır işletilen yaklaşık bin 500 yıllık tarihi su değirmeni, Anadolu'nun köklü geleneklerini günümüze taşıyor.
Değirmendere Mahallesi'nde bulunan tarihi yapıda, 3 kilometre mesafeden su kanallarıyla getirilen suyun gücüyle dönen dev taşların arasında mısır ve buğday geleneksel yöntemlerle öğütülüyor. Fabrikasyon üretime direnerek doğallığını koruyan değirmende, unun kalitesini artırmak için yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşlara 3 ayda bir el işçiliğiyle bakım yapılıyor.
‘’HAK SİSTEMİ'' SÜRÜYOR
Değirmende ödeme yöntemi olarak nakdin yanı sıra Anadolu'nun eski geleneklerinden olan "hak" sistemi de uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, öğüttükleri ürünün karşılığında dilerlerse belirli bir miktar un veya buğdayı değirmenciye emek bedeli olarak bırakabiliyor. Güncel rakamlara göre 15 kilogramlık bir teneke mısırın öğütme bedeli ise 75 lira olarak uygulanıyor.
Değirmenin 6. kuşak işletmecisi Menderes Satıroğlu, Rumlardan kaldığı bilinen tarihi yapıyı 40 yıldır çalıştırdığını anlattı. Değirmenin 1920'li yılların sonunda dedesi tarafından devralındığını belirten Satıroğlu, ‘’Ondan da bize geçti. Zaman içinde dışına bakım yaptık. Yapının ahşap olan zeminini betonla yeniledik. Burası su ve taş değirmeni olduğu için unun lezzeti ve kalitesi normalden çok daha güzel oluyor" dedi.
“MÜŞTERİLER ÇOK MEMNUN”
Eşine 20 yıldır yardım eden Sevgi Satıroğlu ise bir çuval mısırı yaklaşık bir saatte un haline getirebildiklerini aktardı. Satıroğlu, "Bin 500 yıldır dönen bu değirmene sahip çıkıyoruz. Su değirmeni her zaman bulunmadığı için müşterilerimiz çok memnun. Geleneksel üretimin tadını bilenler özellikle burayı tercih ediyor" diye konuştu.
