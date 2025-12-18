Rusya ve Hollanda'ya kadar gönderiliyor ama fiyatı düştü
18.12.2025 10:13
İHA
Bursa'da Brüksel lahanası üreticileri, fiyatların bir ay içinde düşmesi nedeniyle maliyetlerini karşılayamıyor.
İznik'in Brüksel lahanası üretiminde önde gelen Çiçekli mahallesi'nin Muhtarı Davut Kocabaş, bölgede sebze yetiştiriciliğinin oldukça fazla olduğunu söyledi.
Muhtar Kocabaş Brüksel lahanasındaki fiyat düşüşünden bahsederken, 1 ay önce 50 lira olan lahananın fiyatının 35-40 lira arasına kadar düştüğünü belirtti.
"50 LİRA ALTINDAKİ HER FİYAT ÇİFTÇİYE ZARAR"
Brüksel lahanasını üretmenin maliyetli olduğuna dikkati çeken Kocabaş, şöyle konuştu:
"Bir dönümünden 1,5 ile 2 ton arasında verim alınır. Herşey yolunda giderse çiftçi 2 ton alır. Toplaması zor olduğundan kilogramda 20 lira gibi çok yüksek bir toplama maliyeti var. Şimdilerde 35-40 liraya satıyoruz. 20 lirası işçiye gitti. Geriye kalan 15-20 lirayla, mazotunu mu karşılasın, gübresini, ilacını, suyunu mu ödesin? Kilogramda 50 lira altındaki her fiyat çiftçiye zarar yazıyor. Üreticinin vazgeçmesi için herşey yapılıyor."
"RUSYA VE HOLLANDA'YA İHRACATIMIZ VAR"
Kocabaş, üretilen Brüksel lahanasının toplandıktan sonra soğuk hava depolarına ve işleme tesislerine getirilip tasnif ve paketleme yapıldığını anlattı.
Paketlenen Brüksel lahanalarının İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderildiğini ifade eden Kocabaş, "Ülkedeki üretimin neredeyse tamamını biz yapıyoruz. İzmir'de az bir miktar üretim var. Rusya ve Hollanda'ya ihracatımız oluyor. Talep üzerine bu ülkelere de Brüksel lahanası gönderiyoruz" diye konuştu.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.