Rusya ve Hollanda'ya kadar gönderiliyor ama fiyatı düştü

Kocabaş, üretilen Brüksel lahanasının toplandıktan sonra soğuk hava depolarına ve işleme tesislerine getirilip tasnif ve paketleme yapıldığını anlattı.

Paketlenen Brüksel lahanalarının İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehre gönderildiğini ifade eden Kocabaş, "Ülkedeki üretimin neredeyse tamamını biz yapıyoruz. İzmir'de az bir miktar üretim var. Rusya ve Hollanda'ya ihracatımız oluyor. Talep üzerine bu ülkelere de Brüksel lahanası gönderiyoruz" diye konuştu.