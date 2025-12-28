Rüzgâr yerinden söktü. Çatılar uçtu, asırlık ağaç devrildi

Mahalle sakinlerinden Fahri Aydoğan da, "Meteorolojinin uyardığı şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Bu esnada ben hayvanlarıma bakıyordum. O ara bir ses geldi. Yan tarafımızdaki komşunun 40-50 metre mesafeden çatısı uçtu. Allah’tan ki çam ağacına yaslandı. Yoksa can ve mal kaybı olma ihtimali vardı" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Bekiş ise çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu, cana gelen bir şey olmadığını dile getirdi.