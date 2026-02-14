Sabahat teyze Mehmetçiğe 400 bere ördü. Yalova'dan Siirt'e anne eli
14.02.2026 14:34
NTV - Haber Merkezi
Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyze, elleriyle ördüğü 400 bereyi Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan jandarma komandolara ulaştırdı.
Bereleri teslim alan komandolar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan video ile Sabahat teyzeye teşekkür mesajlarını iletti.
Videoda şu ifadeler yer aldı:
Kıymetli Sabahat Teyzem, bugün burada yalnızca bir paketi değil. İçinde sevgi, dua ve anne şefkati barındıran çok kıymetli bir emaneti teslim aldık. Ellerinle ördüğün o bereler, Mehmetçiklerimizin sadece başını değil, asıl yüreğini ısıttı. Fedakar teyzem, gönlün ferah, duaların daim olsun. Senin ördüğün o bereler, artık bize birer zırhtır. Emanetin evlatlarının başının tacıdır. Teşekkür ederiz.''
Sosyal medyada beğeni toplayan paylaşıma, ‘’Nene Hatunlar biter mi sandınız?'' ve ‘’Yiğit yavruların anası da yiğit olur'' gibi pek çok olumlu yorum yapıldı.
