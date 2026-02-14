Sabahat teyze Mehmetçiğe 400 bere ördü. Yalova'dan Siirt'e anne eli

Videoda şu ifadeler yer aldı:

Kıymetli Sabahat Teyzem, bugün burada yalnızca bir paketi değil. İçinde sevgi, dua ve anne şefkati barındıran çok kıymetli bir emaneti teslim aldık. Ellerinle ördüğün o bereler, Mehmetçiklerimizin sadece başını değil, asıl yüreğini ısıttı. Fedakar teyzem, gönlün ferah, duaların daim olsun. Senin ördüğün o bereler, artık bize birer zırhtır. Emanetin evlatlarının başının tacıdır. Teşekkür ederiz.''