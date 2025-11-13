Sabahın erken saatlerinde toplanıyor. Şifa deposu besinin kilosu 30 liradan başlıyor
13.11.2025 11:33
Son Güncelleme: 13.11.2025 12:20
İHA
Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Mersin Mut'ta, hem sofralık hem de yağlık zeytin üretimi sürüyor.
Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, taraklarla zeytin hasadı yapıyor. Hasat edilen zeytinler boylarına göre eleklerle ayrılarak sofralık olarak tüketilmek üzere veya yağ üretim tesislerine gönderiliyor.
Elek numarasına göre kilogramı 30 ila 70 lira arasında değişen sofralık zeytinin yanı sıra, zeytinyağının litre fiyatı ise 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor.
Zeytinyağı fabrikası çalışanı Harun Çınar, üretim süreciyle ilgili bilgi vererek, "Bahçelerden toplanan zeytinler fabrikaya getiriliyor. Burada yıkanarak kırıcıdan geçiyor ve belli bir sıcaklıkta bekletildikten sonra sıkım işlemine alınıyor" dedi.
Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ‘’Rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı litre fiyatı 250-350 TL arasında, sofralık zeytin ise 30-70 TL arasında satılıyor'' ifadelerini kullandı.
İlçede 11 adet salamura, 21 adet zeytinyağı fabrikası bulunduğu ve üretilen yağların Fransa, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edildiği de belirtildi.
