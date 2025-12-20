Sabahın erken saatlerinde kazanlarda kaynatılıyor. Meşe odununda asırlık gelenek
20.12.2025 16:19
İHA
Muş'lu vatandaşlar, kış ayları için yaptıkları yiyecek stoklarına geleneksel yöntemlerle yaptıkları kavurmadan başladı.
Karacabey köyü yerlileri, kış mevsiminde tüketecekleri kavurmaları hazırlamaya başladı. Sabahın erken saatlerinde kazanların başına geçen yerliler, kavurma geleneğini imece usulüyle sürdürüyor. Özenle hazırlanan etler, meşe odunu ateşindeki büyük kazanlarda yaklaşık 2 saat boyunca kendi yağlarında kavruluyor. Kızgın ateşte kavrulan etler, suyunu çekene kadar kaynatılırken, kazanın dibinin tutmaması için tahta çubuklarla belli aralıklarla karıştırılıyor.
Uzun ve aşamalı bir sürecin ardından kıvamını alan kavurmalar artık kaplara doldurmaya hazır hale geliyor. Kazanların dibinde kalan kızgın yağlar da kavurmayla tekrar buluşturularak doğal yöntemlerle muhafaza ediliyor. Köy sakinleri, bu yöntemle hazırlanan kavurmanın hem uzun süre bozulmadan saklandığını hem de lezzetini koruduğunu belirterek, geleneksel kış hazırlıklarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
"BÜYÜKLERİMİZDEN KALAN BİR GELENEK"
Örf adetlerini sürdürdüklerini söyleyen Turan Demir, her aileler kendi bütçelerine göre kışlık kavurma yaptığını söyleyerek, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl sonbaharın sonu ve kış mevsiminin başında kış hazırlıkları kapsamında kavurma yapılır. Dedelerimizden ve babalarımızdan kalan bu gelenek, hem kendi evimiz hem de akrabalarımız için sürdürülmektedir. Hazırlanan kavurmalar genellikle kış aylarında tüketilir. Özellikle sabah kahvaltılarında ve bölgemize özgü, meşhur börek çeşitlerinde sıkça kullanılır. Ekonomik duruma göre bazı aileler 2, bazıları 3, bazıları ise 4 hatta daha fazla keçi keserek kavurma yapabilmektedir. Kavurma, memleketimizin en önemli örf ve adetlerinden biri olup bizler de bu geleneği yaşatmaya ve sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.
"KIŞ AYINDA YEMEKLERDE, BÖREKLERDE KULLANIYORUZ"
Her sene olduğu gibi bu yıl da kavurma yaptıklarını söyleyen Melek Demir, "Gurbette yaşayan çocuklarımız var; hem kendi evimiz için hem de çocuklarımız için kavurma hazırladık. Bu sene 5 tane keçi kestik. Yaptığımız kavurmaları kış mevsiminde yemeklerde ve böreklerde kullanıyoruz. Mesaimiz sabahın erken saatlerinde başlıyor. Ateşimizi yakıyoruz, erkekler hayvanları hazırlıyor, hazırlanan etleri tencerelere koyuyoruz. İlk bir saat yüksek ateşte pişiriyoruz, son bir saatini ise kısık ateşte kaynatıyoruz. Yaklaşık iki saat piştikten sonra kavurmamız hazır hale geliyor. Hazırlanan kavurmaları daha önce temin ettiğimiz kaplara doldurarak kışın tüketmek üzere muhafaza altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.
YASAL UYARI
MUŞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MUŞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.