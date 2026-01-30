Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Boğaz suları renk değiştirdi

30.01.2026 12:13

Çanakkale Boğazı'nda denizin bir bölümü, sağanak yağış sonrası farklı bölgelerden boğaza akan çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü.

Çanakkale'de fırtına ile birlikte etkili olan yağmur nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, farklı bölgelerden denize döküldü. 

Çamurlu su, fırtınanın etkisiyle boğaza yayıldı. Boğaz'ın Avrupa Yakası ise mavi olarak kaldı.

Denizin değişen rengi sabahın ilk ışıklarıyla beraber drone ile havadan görüntülendi.

