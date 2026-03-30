Sabahları tost, geceleri pratik yemek oluyor. Bir ilin vazgeçilmezi oldu

Yıllardır lezzeti korunan muska, sabahları tost, geceleri ise pratik yemek olarak tercih ediliyor. İnce ekmeğin içerisine küpecik peyniri yerleştirilip daha sonra bol tereyağıyla sacda pişirilmesi ile hazırlanan muska, kentteki vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

"GÜNÜMÜZDE TOST YERİNE TERCİH EDİLİYOR"

Muskanın tost yerine tercih edildiğini söyleyen Aşçı Nuray Pulat, "Çankırı'da geçmişten günümüze uzanan köklü bir gelenek olan ince ekmek ve küpecik peyniriyle hazırlanan muska, bugün hala sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Mayasız olarak yapılan ince ekmek, hafifliği ve kolay sindirimi sayesinde günün her saatinde rahatlıkla tüketilebilmektedir. Özellikle pratik olması nedeniyle günümüzde tost yerine tercih ediliyor. Çankırı halkı bu ürünü sıklıkla sofralarında bulundurur. Gençlerinde damak tadına uygun olmasından dolayı yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.