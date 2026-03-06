Sabunu da yapılıyor kahvesi de. Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, dağ eteklerinden toplanıyor

Gaziantep'e özgü bir lezzet olan menengiç kahvesi, fıstığın yabani türünden elde ediliyor. Bu kahve, geleneksel yöntemlerle bakır cezvelerde ve kısık ateşte hazırlanarak servis ediliyor. Ustalar, bakır cezvenin kahvenin aromasını ve lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkardığını belirtiyor.

İşletmeci Mehmet Hilmi Bağcı, ‘’Bakırın en önemli özelliği iyi bir yalıtım sağlamasıdır. Ayrıca sağlık açısından da iç kısmının kalaylı olması önemlidir. Menengiç kahvesi kısık ateşte pişirildiğinde daha lezzetli olur'' şeklinde konuştu.

Bağcı, eskiden olduğu gibi günümüzde de bakır cezvelerin yeniden rağbet görmeye başladığını, insanların farklı malzemelerden yapılan cezveler yerine tekrar bakır cezveleri tercih ettiklerini aktardı.