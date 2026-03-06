Sabunu da yapılıyor kahvesi de. Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, dağ eteklerinden toplanıyor
Gaziantep'in geleneksel tatlarından olan menengiç, yumuşak lezzetinin yanı sıra ve sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Gaziantep'e özgü bir lezzet olan menengiç kahvesi, fıstığın yabani türünden elde ediliyor. Bu kahve, geleneksel yöntemlerle bakır cezvelerde ve kısık ateşte hazırlanarak servis ediliyor. Ustalar, bakır cezvenin kahvenin aromasını ve lezzetini en iyi şekilde ortaya çıkardığını belirtiyor.
İşletmeci Mehmet Hilmi Bağcı, ‘’Bakırın en önemli özelliği iyi bir yalıtım sağlamasıdır. Ayrıca sağlık açısından da iç kısmının kalaylı olması önemlidir. Menengiç kahvesi kısık ateşte pişirildiğinde daha lezzetli olur'' şeklinde konuştu.
Bağcı, eskiden olduğu gibi günümüzde de bakır cezvelerin yeniden rağbet görmeye başladığını, insanların farklı malzemelerden yapılan cezveler yerine tekrar bakır cezveleri tercih ettiklerini aktardı.
Menengiç hasadı, dağlardaki ağaçların büyüklüğüne ve alanın genişliğine göre farklı sürelerde sonuçlanıyor. Hasat edilen ürünler, yeşil ve kırmızı olmak üzere iki ayrı gruba ayrılıyor. Yeşil olanlar yıkandıktan sonra kurumaya bırakılıyor. Kurutulan bu ürünler daha sonra kahve ve çerez olarak değerlendiriliyor. Kırmızı olanlar ise büyükbaş hayvanların yemlerinde kullanılıyor.
Hasadın ardından işlenen ürün, bölgeden çıkarak Anadolu’nun farklı noktalarına ulaşıyor.
Kozmetik ve boya sanayide kullanılan menengiç, genel sağlık üzerinde de pek çok fayda sağlıyor. Kolesterolü dengelemesinin yanı sıra idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltıyor.
Balgam söktürücü ve öksürük kesici özellikleri bulunan menengicin egzamaya iyi geldiği biliniyor. Bu nedenle sabunu da üretiliyor.
Ancak 100 yıldan uzun sürelik bir geçmişi olan bitkinin olumsuz etkilerine dikkat etmek gerekiyor. Alerjik reaksiyona neden olmasının yanı sıra aşırı tüketimde metal zehirlenmesine yol açabiliyor. Bilinçsiz tüketim sonucunda baş ağrısı, eklem ağrıları ve bilinç bulanıklığı gibi etkiler de görülebiliyor.
