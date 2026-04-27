Sadece 10 gün yaşıyorlar. Koparmanın cezası 699 bin 645 TL

Baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalelerini görmek isteyen ziyaretçiler Spil Dağı'na akın ederken, doğa fotoğrafçıları da bu kısa süreli güzelliği görüntülemek için bölgeye geliyor.

Çiçeği fotoğraflamak için Spil'e çıkan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Benza Gürler (23), "Her yıl gelip laleleri çekiyorum. Manisa'nın simgesi olan laleleri görmek çok güzel. Sadece 10 gün canlı kalabildikleri için o anı ölümsüzleştirmek mutlu ediyor" dedi.

Çevre Kanunu'na göre Manisa lalesini koparmanın cezası geçen sene 557 bin 212 TL'ydi. Ceza bu yıl 699 bin 645 TL oldu.