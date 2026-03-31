Sadece 20 gün yaşıyor: Koparmanın cezası 700 bin liraya yükseldi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber koruma altında olan ters lale çiçeği açtı. Sarı ve kırmızı rengi olan endemik bitki türü ters lale, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunuyor.

Geçen yıl 577 bin lira olan ceza bu yıl 700 bin liraya yükseldi.