Sadece 20 gün yaşıyor: Koparmanın cezası 700 bin liraya yükseldi
31.03.2026 11:13
İHA
Şırnak ve bölgesinde yetişen ters laleler çiçek açtı. Yılın 20 günü açan ve koruma altında olan bu çiçekleri koparmanın cezası, 700 bin lirayı buluyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber koruma altında olan ters lale çiçeği açtı. Sarı ve kırmızı rengi olan endemik bitki türü ters lale, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunuyor.
Geçen yıl 577 bin lira olan ceza bu yıl 700 bin liraya yükseldi.
Yılın sadece 20 günü açan ters laleler, bölge halkı tarafından korunuyor.
Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, yıllardır bu çiçeklere gözleri gibi baktıklarını ifade ederek, "Bölgemizde ve Hakkari'de yetişiyor. Yılın 20 günü yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar verenlere devletimiz ağır cezalar veriyor" dedi.
Bazı yörelerde hüznü temsil ettiğine inanılan bitki, ‘’Ağlayan gelin'' adıyla da biliniyor.
Bu endemik çiçek, özellikle Hz. İsa, Meryem Ana ve Kerbela gibi dini ve kültürel bağlamlarda ilişkilendiriliyor. Veda ve derin duyguların ifadesi olarak mezarlıklara dikilen ters lale, gözyaşının sembolü olarak da kabul görüyor.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.