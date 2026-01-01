Sadece minaresi sağlam kalmıştı. Tarihi cami yeniden ayağa kaldırıldı

Restorasyon ekipleri, 14 ay önce başladıkları çalışma kapsamında Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması gerçekleştirdi.

Kazı çalışmalarının ardından ekipler, çevre duvarlarının yapımına başlarken yarısı yıkık minarenin tamamlanması için iskele kurdu.

Tamamen yıkılmış olan caminin nehre yakın olması nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon kullanılarak yapılması kararlaştırılırken, bu bölümdeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.