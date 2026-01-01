Sadece minaresi sağlam kalmıştı. Tarihi cami yeniden ayağa kaldırıldı

01.01.2026 15:43

AA

Edirne'de, günümüze​​​​​​​ yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Anadolu Ajansı

Restorasyon ekipleri, 14 ay önce başladıkları çalışma kapsamında Tunca Nehri yakınında bulunan yapının toprak altında kalan bölümlerinin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışması gerçekleştirdi.

 

Kazı çalışmalarının ardından ekipler, çevre duvarlarının yapımına başlarken yarısı yıkık minarenin tamamlanması için iskele kurdu.

 

Tamamen yıkılmış olan caminin nehre yakın olması nedeniyle taş yerine çelik konstrüksiyon kullanılarak yapılması kararlaştırılırken, bu bölümdeki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

 

Sadece minaresi sağlam kalmıştı. Tarihi cami yeniden ayağa kaldırıldı 1
Anadolu Ajansı

Vali Yunus Sezer, çalışmaları yerinde inceledi.

 

Restorasyon süreci hakkında bilgi alan Vali Sezer, Şeyh Şüceaddin'in Anadolu alperenlerinden önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

 

Caminin ayağa kaldırılmasıyla tarihi mirasın yaşatılacağını belirten Sezer, ‘’Edirne'nin insanı vefalıdır, bu çalışmayla ecdada bir vefa gösterilecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı

ŞEYH ŞÜCEADDİN CAMİSİ HAKKINDA

Tunca Nehri seddesi kenarında yer alan Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

 

Günümüze yalnızca bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.

