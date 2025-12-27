Şahika Ercümen’in de daldığı Aynalıgöl Mağarası, bu yıl 60 bin ziyaretçiyi ağırladı
27.12.2025 12:12
DHA
Mersin'in Aydıncık ilçesinde yer alan Aynalıgöl Mağarası, yıl boyunca yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen'in dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdığı Aynalıgöl Mağarası, 600 metre uzunluğa sahip. Mağaranın içerisindeki sarkıt oluşumları ve doğal galerileri dikkat çekiyor.
Alanın içindeki göl, yüzeyi bir ayna gibi yansıtıyor. Bu doğal yansıma etkisi, özellikle fotoğraf tutkunları için mağarayı daha cazip hale getiriyor.
Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Aynalıgöl Mağarası, dört mevsim boyunca ziyaret edilebiliyor. Mağara hem doğa yürüyüşü yapanlar hem de alternatif turizm rotaları arayan ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Ziyaretçilerden Mahmut Ünlü, “Mağara 251 merdivene sahip. İçeride canlı olarak sadece yarasalar yaşıyor. Mağaranın sonuna indiğimizde harika bir göl ile karşılaşıyoruz'' dedi.
