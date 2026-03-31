Sahillerde zehirli tehlike. Değdiği yeri kızartıp şiddetli ağrıya neden oluyor
31.03.2026 11:36
İHA
Mersin'in sahillerine fırtınadan kaynaklı çok sayıda zehirli denizanası vurdu. Uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Mersin'in sahillerinde zehirli olduğu bilinen denizanaları gözlemlenmeye başladı.
Mersin körfezinden geçiş yapan zehirli iğneleri bulunan denizanalarının fırtına ile birlikte kıyılara vurduğu değerlendirilirken görenlerde tedirginlik oluşturdu.
Kızıldeniz kökenli denizanaları şehirde birçok kıyıda olduğu gibi Erdemli'deki halk plajlarında da görüldü.
Kıyıdan olta ile balık tutanlar özellik son 4-5 gündür deniz analarını yoğun olarak gördüklerini kaydetti.
DOKUNAN YANIYOR
Sahilde olta ile balık tutanlardan İsmail Kambaz, "O kadar zararlı ki değdiği yeri yakar kızartır, ağrısından duramazsın." dedi.
UZMANLAR UYARMIŞTI
Geçen yıllarda da Mersin sahillerinde benzer durum yaşanmış, akademisyenler uyarıda bulunmuştu. Bu türlerin zehirli olduğu için kesinlikle dokunmamak gerektiğini belirten uzmanlar, ana gövdesi dışında uzantılarına dokunulduğunda kaşıntı, kızarıklık ve ciddi lezyonlar oluşturduğunu bildirmişti.
Denizanasıyla temas edildiğinde ise tatlı su yerine deniz suyuyla yıkanmanın faydalı olduğu ifade edilmişti.
