Sakarya'da kadınların zorlu mesaisi. Günlük yevmiyeleri bin 500 liradan başlıyor
12.12.2025 13:29
Sakarya'da pazar ve market tezgahlarında yer alan ürünleri tarladan binbir emekle toplayan kadın işçiler, soğuk havaya rağmen ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Verimli tarım arazilerine sahip kentte, kış sebzelerinin hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan kadın işçiler, yağmura ve çamurlu zemine aldırış etmeden ürün topluyor.
Günlük bin 500 ila 2 bin lira arasında değişen yevmiyeyle çalışan kadınlar, topladıkları sebze ve meyveleri römorklara yükleyerek sevkiyata hazır hale getiriyor.
Ev ekonomisine destekte bulunan 63 yaşındaki Meryem Başak, yaptığı açıklamada, "Yaz, kış demeden işime geliyorum. Tarlada çalışıyoruz. Ardından topladığımız ürünleri römorklara, daha sonrasında da kamyon ve tırlara yüklüyoruz. Akşam saat 18.30 sıralarında da evlerimize gidiyoruz. Kadınlar çok güçlüdür" dedi.
