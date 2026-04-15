Sakız Dağı'ndan yükselen manzara. Ters laleler ziyaretçileriyle buluştu
15.04.2026 11:30
İHA
Diyarbakır'ın Sakız Dağı'nın kayalıkları arasında açan ters laleler, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Ergani ilçesindeki Sakız Dağı, baharın gelişiyle beraber ters açan lalelerini ağırladı. Dağlık alanda yetişen bu endemik bitkiler, kısa bir süre çiçekleniyor ve o sürede de bölgeyi renklere bürüyor. Bu görsel şöleni görmek isteyen ziyaretçiler ise araçla Sakız Dağı'na ulaşıyor, patika yolları kullanarak da yüksek kesimlere çıkıyor.
HASSAS BÖLGELER ARASINDA
Kayalık yüzeylerin arasındaki ters laleler, özellikle zirveye yakın noktalarda yoğunluk gösteriyor. Yoğun kümeler halinde görülen laleler, dağın doğal dokusuyla birleşerek fotoğrafseverlere de kartpostallık manzara sunuyor. Bölge ziyaretçilerin uğrak noktasıyken, ters lalelerin bulunduğu alanlar ekolojik açıdan hassas bölgeler arasında yer alıyor.
