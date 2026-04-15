Sakız Dağı'ndan yükselen manzara. Ters laleler ziyaretçileriyle buluştu

Ergani ilçesindeki Sakız Dağı, baharın gelişiyle beraber ters açan lalelerini ağırladı. Dağlık alanda yetişen bu endemik bitkiler, kısa bir süre çiçekleniyor ve o sürede de bölgeyi renklere bürüyor. Bu görsel şöleni görmek isteyen ziyaretçiler ise araçla Sakız Dağı'na ulaşıyor, patika yolları kullanarak da yüksek kesimlere çıkıyor.