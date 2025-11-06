Samsun'da hasat başladı: Kilosu 15 liradan alıcı buluyor, yurt dışından da talep var

Kapya biber hasadının aralık ayı sonlarına kadar devam edeceğini dile getiren Tosuner, "Dönüm başına ortalama 4 ton verim sağlanıyor ancak bu rakamlar arazinin bakımına ve ürüne bağlı olarak değişiyor. Bu yıl kapya biber, üreticinin yüzünü güldürdü. Son hasatlarda kapya biberin kilogramı 15 liradan alıcı buluyor" dedi.