Samsun'da mezarlığın altından tarih çıktı

Tek katlı, tuğladan yığma olarak inşa edilen cami, kırma çatılı ve Marsilya kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor. Kuzey ve doğu cephesinde ‘L' biçimli ahşap kemerli son cemaat yeri bulunuyor. Caminin güneyinde yer alan türbede, Arapça bir kitabe yer alıyor.

Yapının tavan ve taban döşemeleri ahşap olup gömme tavan göbeği mevcut. Son onarımlarda türbe ve cami tuğla duvarları travertenle kaplandı, cemaat yeri camekanla çevrildi ve ahşap tavan yenilendi. Samsun'un en eski mezarlıklarından biri olan bu alan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve yapılarıyla tarihi dokuyu günümüze taşıyor.