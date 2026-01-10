Samsun'da mezarlığın altından tarih çıktı
10.01.2026 14:14
Samsun Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nda başlatılan kurtarma kazısında, Samsun yazılı mezar kitabesi ve tarihi mezar taşları bulundu.
İlkadım ilçesindeki Şeyh Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi'nin içinde yer aldığı eski mezarlık alanında, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle kurtarma kazısı başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında şu ana kadar Samsun yazılı mezar kitabesi, yeni bir tarihi mezar ile Gebilizade Mustafa Necip Efendi ve Anadolu Müfettişi Rıza Efendi'nin eşi Fehime Hanım yazılı mezar baş taşları gün yüzüne çıkarıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, kazı çalışmalarının önemine değinerek, "Selçuklu'nun son dönemi ve Osmanlı'nın ilk döneminde önemli şahsiyetler burada yatmaktadır. Şeyh Seyyid Kutbiddin Hazretleri ve çok değerli şahsiyetlere bu mezarlık ev sahipliği yapıyor'' dedi.
Seyyid Kutbiddin Cami ve Türbesi, Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki mezarlık alanı içerisinde yer alıyor. Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin torunu olduğu rivayet edilen Seyyid Kutbiddin'in, 1853 yılında Rus donanmasının Sinop baskını sırasında Samsun'u savunan manevi şahsiyetlerden biri olduğu söyleniyor.
Tek katlı, tuğladan yığma olarak inşa edilen cami, kırma çatılı ve Marsilya kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor. Kuzey ve doğu cephesinde ‘L' biçimli ahşap kemerli son cemaat yeri bulunuyor. Caminin güneyinde yer alan türbede, Arapça bir kitabe yer alıyor.
Yapının tavan ve taban döşemeleri ahşap olup gömme tavan göbeği mevcut. Son onarımlarda türbe ve cami tuğla duvarları travertenle kaplandı, cemaat yeri camekanla çevrildi ve ahşap tavan yenilendi. Samsun'un en eski mezarlıklarından biri olan bu alan, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve yapılarıyla tarihi dokuyu günümüze taşıyor.
